Serdar Sertçelik mahkemeye çıktı! "Kendi isteğimle geldim"

Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olduğu Serdar Sertçelik, elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurt dışına kaçması ile gündem olmuştu.

Sertçelik, 31 Ocak tarihinde; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafındandan Türkiye'ye getirildi.

Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından dolayı hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik'in 25 Mayıs 2024 tarihinden bu yana Macaristan’da tutuklu olduğunu belirtti.

ÜÇ GÜN ÖNCE MAHKEMEYE ÇIKTI

Birgün'de yer alan habere göre, üç gün önce tutuklanan Sertçelik hakkında dün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir tutuklamam kararı daha verildi.

"MACARİSTAN'DAN KENDİ İSTEĞİM İLE GELDİM"

Yüksek güvenlikli cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Sertçelik, mesleğinin 'serbest meslek' olduğunu söyleyip aylık gelirini de 200 bin lira olarak beyan etti. Hakkında düzenlenen iddianamelerden haberdar olduğunu belirten Sertçelik, Macaristan'dan kendi isteği ile geldiğini söyledi:

"Üzerime atılı suçlamaları anladım. Hakkımda düzenlenen iddianamelerden ve suçlardan haberim vardır. Yurtdışından yeni gelmiş olmam nedeniyle dosyayı inceleyip gelecek celse müdafimle birlikte ayrıntılı savunmamı yapacağım. Hakkımda düzenlenen tutuklamaya yönelik yakalama hususunda takdir mahkemenindir. Ayrıca şu hususu belirtmek istiyorum ben Macaristan'dan kendi isteğim ile geldim. Geldiğimde üzerimde herhangi bir telefon yoktu"

5 SUÇTAN TUTUKLANDI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sertçelik'i "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutukladı.