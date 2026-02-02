Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Böylesi 40 yılda bir görülür: Türkiye'de de rulo rulo ortaya çıktı

Bölgede geçen haftalarda etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

KAR RULOLARI GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp aşağıya doğru yuvarlamasıyla oluşan kar rulolarının büyüklükleri, kat ettiği yolun uzunluğuna göre değişebiliyor.

Ilgaz Dağı'nda yol kenarında oluşan kar ruloları, dikkat çeken bir görüntü oluşturuyor.

UZMANLAR UYARDI: SAKIN DOKUNMAYIN

Uzmanlar, kar rulolarının son derece hassas yapılar olduğunu belirtiyor. En ufak bir dokunuş bile bu doğal oluşumların bozulmasına yol açabiliyor. Ayrıca, bu tür bölgelerde altındaki kar tabakasının dengesinin bozulmuş olabileceğine dikkat çekiliyor.

Özellikle eğimli arazilerde kar rulolarına yaklaşmak, küçük çaplı kar kaymalarını tetikleyebilir. Bu nedenle hem ziyaretçi güvenliği hem de bilimsel incelemeler açısından bu doğal yapılarla temas edilmemesi öneriliyor.

KAR RULOLARI NASIL OLUŞUR?

Rüzgarın zemindeki kar tabakasını yüzeyden koparıp, bir halı gibi aşağıya doğru yuvarlamasıyla “kar ruloları” meydana geliyor.

Ruloların büyüklüğü, kar kütlesinin kat ettiği yolun uzunluğuna ve rüzgarın gücüne göre değişiklik gösterebiliyor.