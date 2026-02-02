Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın

Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları Ilgaz Dağı'nda görüldü. Ilgaz Dağı'nda yol kenarında oluşan kar ruloları, dikkat çeken bir görüntü oluşturuyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

kar-ruloo-1.jpg

Bölgede geçen haftalarda etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

kar-ruloo-5.jpg

KAR RULOLARI GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp aşağıya doğru yuvarlamasıyla oluşan kar rulolarının büyüklükleri, kat ettiği yolun uzunluğuna göre değişebiliyor.

Ilgaz Dağı'nda yol kenarında oluşan kar ruloları, dikkat çeken bir görüntü oluşturuyor.

kar-ruloo-2.jpg

UZMANLAR UYARDI: SAKIN DOKUNMAYIN

Uzmanlar, kar rulolarının son derece hassas yapılar olduğunu belirtiyor. En ufak bir dokunuş bile bu doğal oluşumların bozulmasına yol açabiliyor. Ayrıca, bu tür bölgelerde altındaki kar tabakasının dengesinin bozulmuş olabileceğine dikkat çekiliyor.

Özellikle eğimli arazilerde kar rulolarına yaklaşmak, küçük çaplı kar kaymalarını tetikleyebilir. Bu nedenle hem ziyaretçi güvenliği hem de bilimsel incelemeler açısından bu doğal yapılarla temas edilmemesi öneriliyor.

KAR RULOLARI NASIL OLUŞUR?

Rüzgarın zemindeki kar tabakasını yüzeyden koparıp, bir halı gibi aşağıya doğru yuvarlamasıyla “kar ruloları” meydana geliyor.

Ruloların büyüklüğü, kar kütlesinin kat ettiği yolun uzunluğuna ve rüzgarın gücüne göre değişiklik gösterebiliyor.

kar-ruloo-3.jpg

