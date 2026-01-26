Böylesi 40 yılda bir görülür: Türkiye'de de rulo rulo ortaya çıktı

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Bölgede geçen haftalarda etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

Rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp aşağıya doğru yuvarlamasıyla oluşan kar rulolarının büyüklükleri, kat ettiği yolun uzunluğuna göre değişebiliyor.

Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu: Çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı

UZMANLARDAN 'DOKUNMAYIN' UYARISI

Ilgaz Dağı'nda yol kenarında oluşan kar ruloları, dikkat çeken bir görüntü oluşturuyor. Ilgaz Dağı'nda yol kenarlarında oluşan kar ruloları, hem büyüleyici bir görüntü oluşturuyor hem de ABD, İngiltere ve Avrupa'nın yüksek platolarında görülen nadir bir doğa olayını Türkiye’de de gözler önüne serdi. Uzmanlar ise bu doğa harikası için 'dokunmayın' uyarısında bulundu.