Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu: Çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı
Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.

Dağın zirvesi ve kayak merkezlerinin bulunduğu noktalarda belirli aralıklarla kar yağışı ve sis görüldü.

ÇAM AĞAÇLARI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar ve sis dron ile görüntülendi.

Vatandaşlardan Seyfi Kayhan yaptığı açıklamada, Ankara'dan gezmek için Kastamonu'ya geldiğini söyledi.

"SEZONUN İLK KAR YAĞIŞINI BURADA GÖRDÜM"

Kar yağdığını duyunca Ilgaz Dağı'nı da görmek istediğini anlatan Kayhan, "İlk defa geliyorum. Güzel bir yer. Doğa harika. Sezonun ilk kar yağışını burada gördüm. Güzel bir duygu." dedi.

Naciye Uzun ise arkadaşlarıyla Ilgaz Dağı'nı gezmeye geldiğini söyledi.

Şenay Kayhan da Ilgaz Dağı'nın doğa harikası olduğunu ifade ederek, mevsimin ilk karını Ilgaz Dağı'nda gördüklerini kaydetti.

