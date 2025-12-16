Uyuşturucu operasyonunda bir polis şehit olmuştu: Suç makinesi ailenin çelişki dolu ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 8 Aralık Pazartesi günü düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucunda ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak, 27 yaşında şehit oldu. Polis memurunu şehit eden Ramazan A., ekiplerin karşılık vermesi sonucu öldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ramazan A.'nın gözaltına alınan eşi Rabia A., annesi Bedriye A., babası Cemal A., kardeşi Çetin A. ve onun eşi Simge A. tutuklandı.

SUÇ MAKİNESİ AİLENİN ÇELİŞKİ DOLU İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin emniyet ve savcılık sonrasında da hakimlikte verdiği ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekti.

EVDEN ÇIKAN CEPHANELİKTEN HABERİ YOKMUŞ!

Habertürk'ten gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre; polis katilinin eşi Rabia A. ifadesine olay anıyla ilgili polislerin geldiği anı görmediğini ifade ederek, "Bir anda silah sesi duydum. Odadan çıktım, eşim Ramazan’ı mutfağın girişinde oturur vaziyette gördüm. Bana ‘vuruldum polislere söyle’ dedi. Bu esnada içeride polis yoktu. ‘Eşim vurulmuş, ne olur durun bebeklerim var’ dedim. Sonra tekrardan yatak odasına geçtim ve üzerime kapıyı kapattılar” dedi. Evinden çıkan hançer, tabancadan haberinin olmadığını söyledi. 90 cm uzunluğundaki kılıç için süs eşyası olduğunu söyleyerek, ‘4 yıldır bazanın altında duruyordu" dedi.

Kayınpederinin evinden çıkan silah ve mermilerden de haberinin olmadığını söyledi.

Polis memuru Emre Albayrak'ın şehit olmasıyla ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı

İÇİNDEN SİLAH ÇIKAN KASAYI OĞLU VE GELİNİ KULLANIYORMUŞ

İnşaatta gece bekçiliği yaptığını söyleyen baba Cemal A., "bu olayda polis şehit oldu, oğlum öldü" dedi.

Cemal A. ifadesinde, "Sabaha karşıydı, inşaattan yorgun gelmiştim, uyuyordum. Polisler kalabalık gelmişti. Kapım çaldığında gelenlerin sivil polis olduğunu anladım. Altımızdaki daireden Ramazan’ın sesi geliyordu. ‘baba bunlar kim?’ diye seslendi. Önü sıra silah sesi filan duymadım. Ben oğlumun sesine kapımın önünden birkaç basamak ilerledim. Ama polisler beni bırakmadılar. Oğlum Ramazan’ın kapısı kapalıydı, içeriden ‘baba bunlar kim?’ diye bağırıyordu. Ben kapının açılma anını görmedim. Polisler de benim aşağıya inmemi engellediler. Hatta silah patladığında polisler birbirini vurdu sandım" dedi.

Evindeki çelik kasadan tabanca ve uzun namlulu silah mermileri çıkan baba Cemal A., çelik kasayı açıp kapatmayı bilmediğini çocukları ve gelinlerinin kullandığını söyledi.

Polis memuru Emre Albayrak İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehit oldu

POLİSİ SUÇLADI!

Uyuşturucu kullanma suçundan daha önce hakkında işlem yapılan Çetin A. ise "Ben uyurken kapıma sert bir şekilde ‘polis polis’ denilerek vurulmaya başlandı. O esnada silah sesi de geliyordu" diyerek "Kapıyı açtığımda içeriye üniformalı Özel Harekat Polisleri girdi. Polisler silahın dipçiği ile bana vurarak yere yatırdı. ‘Polis vuruldu, evde silah var mı?’ diye sordular. Olaydan sonra abimin öldüğünü öğrendim" şeklinde konuştu.

Aynı çanta içerisinde parçalar halinde toplam 20 bin lira civarı para ve folyaya sarılı satışa hazır halde yaklaşık 13 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunan Çetin A., polisi suçladı.

Evinde bulunan uyuşturucunun 'Bunun evine cigaralık koyun' denilerek bir polis memuru taraından sahte delil olarak yerleştirdiğini ileri sürdü.

Polis memurunu şehit eden saldırgan suç makinası çıktı: İşlemediği suç kalmamış

EŞİ KABUL ETTİ AMA 'KOCAM YAPMAZ' DEDİ

Çetin A.’nın eşi çantadan çıkan ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin liralık paranın oto yıkama işinden elde edildiğini ileri sürdü. 7 senedir uyuşturucu kullandığını söyleyen eşi için, "Eşim 2019 yılında uyuşturucu kullanıyordu. Tedavi gördü ve bıraktı, bir daha kullandığını görmedim. Ancak ara sıra alkol kullanır. Eşimin uyuşturucu madde sattığını görmedim, duymadım. Böyle bir şey kesinlikle yapmaz" dedi.