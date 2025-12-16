Reddettiği erkek tarafından bıçaklanan kadın yaşam savaşı veriyor

Reddettiği erkek tarafından bıçaklanan kadın yaşam savaşı veriyor
Yayınlanma:
Bodrum’da şüpheli erkeğin yemek teklifini reddettiği gerekçesiyle bir kadını bıçakladığı öğrenildi. Ağır yaralı kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadının bıçaklanarak ağır yaralandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay, Yahşi Mahallesi'nde meydana geldi.

REDDEDİLİNCE SALDIRDI

Yapılan ilk araştırmalara göre, yaralı kadın G.E., kendisini bıçaklayan şüpheli S.T. ile birlikte sokak hayvanlarını besliyordu. Şüphelinin, kendisine yemek teklifinde bulunduğu, G.E.'nin bu teklifleri reddetmesi üzerine S.T.'nin, G.E.'yi bacağından bıçaklayarak ağır yaraladığı belirlendi.

Saldırının ardından şüphelinin, yaralı kadını kendi aracıyla bir özel hastaneye bıraktığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Boşanma aşamasındaki kadın her şeyi anlattı: 'Suç makinesiyim' pankartı açıp sokaklarda gezmediği kalmış!Boşanma aşamasındaki kadın her şeyi anlattı: 'Suç makinesiyim' pankartı açıp sokaklarda gezmediği kalmış!

ŞÜPHELİ ERKEK TUTUKLANDI

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla başlattığı çalışma sonucu şüpheli S.T.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor! Kendisiyle konuşmak istemeyen kadını silahla katlettiKadın cinayetlerinin sonu gelmiyor! Kendisiyle konuşmak istemeyen kadını silahla katletti

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Öte yandan, bıçaklanarak ağır yaralanan G.E.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Türkiye
Öğretmenlere yönelik şiddete 6 sendikadan ortak tepki
Öğretmenlere yönelik şiddete 6 sendikadan ortak tepki
Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha!
Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha!