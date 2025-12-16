Reddettiği erkek tarafından bıçaklanan kadın yaşam savaşı veriyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadının bıçaklanarak ağır yaralandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay, Yahşi Mahallesi'nde meydana geldi.

REDDEDİLİNCE SALDIRDI

Yapılan ilk araştırmalara göre, yaralı kadın G.E., kendisini bıçaklayan şüpheli S.T. ile birlikte sokak hayvanlarını besliyordu. Şüphelinin, kendisine yemek teklifinde bulunduğu, G.E.'nin bu teklifleri reddetmesi üzerine S.T.'nin, G.E.'yi bacağından bıçaklayarak ağır yaraladığı belirlendi.

Saldırının ardından şüphelinin, yaralı kadını kendi aracıyla bir özel hastaneye bıraktığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ ERKEK TUTUKLANDI

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla başlattığı çalışma sonucu şüpheli S.T.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Öte yandan, bıçaklanarak ağır yaralanan G.E.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.