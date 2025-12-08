Polis memurunu şehit eden saldırgan suç makinası çıktı: İşlemediği suç kalmamış

Yayınlanma:
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Emre Albayrak şehit oldu. Polis memurunu şehit eden saldırganın 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bugün İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi, Adnan Kahveci caddesinde bir adrese sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

İstanbul Valiliği, adresteki şüphelilerin polis ekiplerine ateş açması sonucu Özel Harekat Polisi Emre Albayrak'ın ağır yaralandığını duyurdu. Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Özel Harekat polisi Emre Albayrak

Saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A. (35) isimli saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirilirken, Çetin A. ve Cemal A. ise sağ olarak yakalandı.

POLİSİ ŞEHİT EDEN SALDIRGAN SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, öldürülen ve yakalanan şüphelilerin suç kayıtlarına ulaştı.

Buna göre polis memurunu şehit eden Ramazan A.'nın "4 adet kasten yaralama", "2 adet hakaret ve tehdit" ve "1 adet bilişim yolu ile hırsızlık" olmak üzere toplam 7 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Sağ yakalanan Çetin A.'nın ise 3 adet "kasten yaralama", 2 "adet hakaret ve tehdit", 2 adet "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve 2 adet "TCK 191" suçlarından toplam 9 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Bir diğer canlı yakalanan Cemal A.'nın ise "kasten yaralamadan" 1 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

