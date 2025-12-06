İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı

Türkiye, İstanbul Silivri ve Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremlerle büyük korku yaşadı. Artçı sarsıntılarla tedirginlik yaşayan vatandaşların özellikle Marmara bölgesinde beklenen büyük depremle ilgili endişeleri arttı.

Deprem uzmanları olası büyük İstanbul depremine ilişkin ikiye ayrılırken bir kısım olacak dedi, bir kısım ise olmayacak dedi. Silivri ve Sındırgı depremlerinin şiddetini ve hangi fayın kırılması ile meydana geleceğini daha önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy o endişelere karşılık verdi.

İSTANBUL'DA DEPREM BEKLENEN FAYIN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Sözcü'nün haberine göre; Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Yalova-Çınarcık ile Esenköy–Bozburun hattını işaret edip 'Adalar Fayı kırılacak' söylemlerine karşı çıktı. Üşümezsoy, bölgedeki fay hattının 'fiziksel' olarak mevcut olduğunu ancak bunun büyük bir depremi tetikleyecek stres bulunmadığını söyledi.

'6,5'luk deprem' söylemlerinden bahseden Üşümezsoy, Esenköy–Bozburun hattının boyut ve yapısının teknik olarak bu büyüklükte bir deprem üretebileceğini, ancak bunun için gerekli enerjinin birikmediğini belirtti.

Üşümezsoy, 'Medya 6,5 diye yazdı ancak 1984'teki deprem onun stresini tüketti. 25 yıldır söylüyorum orada birikmiş stres yok' diye konuştu.

​​​​​​​

ŞENER ÜŞÜMEZSOY STRES BİRİKİMİNİ ANLATTI

İstanbul'dan geçen faylardaki stres birikimindeki son durumu anlatan Üşümezsoy, şöyle devam etti:

"Yıllardır 6-6,5 arasında bir fay gözlemleniyor. Silivri’ye tekrar geliyorum; Büyükçekmece'deki fay da öyle.

Fayın boyu, posu ve enerjiye baktığımızda 6,5 civarında bir deprem bekleniyor. Aynı şekilde, dediğim gibi oldu. Fay, doğuya doğru İstanbul’a, Büyükçekmece’ye, Avcılar ve Yeşilköy’e kadar uzanıyor.

Bazıları, bu bölgede büyük bir deprem olacağını söylüyordu. Ama o deprem olmadı çünkü bahsedilen fay, ölü bir fay."