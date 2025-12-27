Kar ve tipi ulaşımı esir aldı: Sürücüler mahsur kaldı

Yurdun birçok noktasını etkisi altına alan kar yağışı Ağrı'da gece saatlerinde artarak tipiye dönüştü. Yoğun kar yağışı sebebiyle Doğubeyazıt'ta çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Bakanlık gün vererek uyardı! 25 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

KAR VE TİPİ NEDENİYLE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar ulaştığı Ağrı'da etkili olan kar yağışı gece saatlerinde tipiyle birlikte etkisini arttırdı.

Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek geçidinin 2 bin 400 rakımlı Somkaya köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda TIR yolda kaldı.

Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde bölgeye giden ekipler, sürücülere kumanya ikram etti.

Kızılay ekipleri yolda mahsur kalan bir kişiyi de kurtardı. Jandarma ekiplerinin de bölgedeki çalışması sürüyor.

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci de bölgede incelemede bulundu.

AĞRI'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ağrı'da 5 günlük hava durumu şöyle: