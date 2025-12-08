Hakkari'de 13 köy ve 30 mezra yolunda kar engeli

Hakkari'de 13 köy ve 30 mezra yolunda kar engeli
Yayınlanma:
Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde toplam 13 köy ile 30 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik'e bağlı bazı köy ve mezralarda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Artan kar kalınlığı nedeniyle il genelinde toplam 13 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarına hız verdi. Tipi ve buzlanma nedeniyle zaman zaman güçlük yaşayan ekipler, bölge halkının mağduriyetini gidermek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

hakkari.jpg

YÜKSEKOVA'DA SU BİRİKİNTİLERİ ZORLUK YARATTI

Akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Yüksekova ilçe merkezi tamamen beyaza büründü. Sabah saatlerinde ise karla karışık yağmurun da etkili olmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu durum, hem sürücüler hem de yayalar için ulaşımı zorlaştırdı. Bölge esnafı, iş yerlerinin önünde biriken kar ve su birikintilerini küreklerle temizlemeye çalıştı.

İL ÖZEL İDARESİ'NDEN KRİTİK UYARI

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, tüm kent sakinlerine yönelik önemli uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve özellikle buzlanma riskine karşı son derece dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

