Dünyanın en eskisi Kayseri'den çıktı! Tarih kitapları baştan yazılacak

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 368-373 yılları arasında meydana gelen depremin ardından Aziz Basileios, şehirde düşkünler yurdu, aşevi ve hastane inşa ettirdi. Hastane, yataklı tedavi, ücretsiz bakım ve ünlü hekimlerle hizmet verdi.

Bu şartlarla dünyanın ilk hastanesi olarak değerlendirilen ve günümüzde sadece birtakım kalıntıları kalan yapı, tarihe kazandırılmayı bekliyor.

"NİYE DÜNYANIN EN ESKİ HASTANESİ?"

Üzerine inşa edilen gecekonduların kaldırılması ve bölgede kapsamlı bir kazı çalışması yapılması gerektiğini belirten Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, şöyle konuştu:

"Şehrin kapıları önünde 368-373 yıllarında 5 sene içinde kurulmuş olan dünyanın en eski hastanesinin önündeyiz. Niye dünyanın en eski hastanesi? Bundan evvel hastaneler yok muydu? Vardı. Sümerler, Hititler zamanında insanlar daha çok tapınaklarda tedavi oluyordu. Oradaki rahipler, birtakım sihirler, büyülerle, ot ve ilaçlarla birlikte tedavi etmeye çalışıyorlardı. Daha sonra Roma'da ‘Valetudinarium’ denilen asker hastaneler vardı. Bunlar da sadece cerrahi müdahaleler yapıyorlardı. Sivil halka bakmıyorlardı. Yani kargı yaralanması, ok yaralanması vesaire."

DÜNYANIN İLK HASTANESİ OLMASININ ŞARTLARI

Yapının en eski hastane olarak değerlendirilmesinin nedenini anlatan Erkiletlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Basileios, Ortodoks Hristiyanlığının önemli bir din adamıdır. Onun döneminde bir depremden sonra, Kayseri halkına yardım etmek üzere önce bir düşkünler yurdu, daha sonra bir aşevi, daha sonra bu hastaneyi yaptırdı. Bu hastanenin dünyanın ilk hastanesi olmasının şartları şunlar; birincisi, yataklı tedavi kurumu. Bundan öncekiler yataklı tedavi kurumu değil. Gelen hastaları yatırıyorlar. İkincisi, ücretsiz tedavi ediyorlar. Üçüncüsü de Basileios, o zamanki generallere, valilere ve 2 tane imparatora 366 tane mektup yazmak suretiyle şehre destek istedi ve hekimleri buraya davet etti. Dolayısıyla Bizans içindeki profesyonel hekimler burada görev yaptılar."

"DÜNYA TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTADAYIZ"

Yapının, dünya tarihi açısından önemli olduğunu belirten Erkiletlioğlu, şöyle dedi: