Polise çarpıp videosunu paylaştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Aydın'ın Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde dün yaşanan olayda, A.A. idaresindeki otomobil, evinin önündeki aracının arka tarafında bulunan polis memuru Ali Korkmaz'a çarpmış ve yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından yapılan araştırmada, yaralı polis memuru Ali Korkmaz'ın, aracı kullanan şüpheli A.A.'nın eski eşiyle evli olduğu ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DELİL OLDU
Olayın hemen ardından şüpheli A.A.'nın, yaralı polisin aracın kaputunun üzerinde gözüktüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notuyla paylaşmıştı.
Gözaltına alınan A.A., İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
