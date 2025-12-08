Polise çarpıp videosunu paylaştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Aydın'da, eski eşiyle evli olan polis memuru Ali Korkmaz'a otomobille çarpıp yaralanmasına neden olan şüpheli A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.