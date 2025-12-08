Polise çarpıp videosunu paylaştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yayınlanma:
Aydın'da, eski eşiyle evli olan polis memuru Ali Korkmaz'a otomobille çarpıp yaralanmasına neden olan şüpheli A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde dün yaşanan olayda, A.A. idaresindeki otomobil, evinin önündeki aracının arka tarafında bulunan polis memuru Ali Korkmaz'a çarpmış ve yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yapılan araştırmada, yaralı polis memuru Ali Korkmaz'ın, aracı kullanan şüpheli A.A.'nın eski eşiyle evli olduğu ortaya çıktı.

aydin.jpg

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DELİL OLDU

Olayın hemen ardından şüpheli A.A.'nın, yaralı polisin aracın kaputunun üzerinde gözüktüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notuyla paylaşmıştı.

polise-carptigi-kazanin-goruntusunu-sosy-1052637-312328.jpg

Gözaltına alınan A.A., İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:AA-DHA

Türkiye
