Van'da 11 yerleşim yerine kar engeli

Van'ın Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla süren kar yağışı, bölge genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. İlçede kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde bu rakam 20 santimetreye kadar ulaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı toplam 11 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden açılması için ilgili ekipler tarafından karla mücadele çalışmaları başlatıldı. İlçe merkezinde de ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışmaları sürdürülürken, esnaf da iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

"KAR YAĞIŞINA SEVİNDİK"

Kar altında yürüyen vatandaşlardan Ferit Mamedi, kar yağışına sevindiğini belirterek kuraklık riskine dikkat çekti. Mamedi, "Şu an lapa lapa kar yağıyor. Kar yağışına sevindik. İnşallah bu yıl fazla kar yağar. Kuraklık nedeniyle Türkiye’de zaten su sorunu var. Bunu bölgemizde de hissediyoruz" ifadelerini kullandı.