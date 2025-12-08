İkinci kez acilen hastaneye kaldırılan Böcek'ten ilk açıklama

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün akşam saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Böcek'in, önceden planlanan uyku apnesi testi için hastaneye sevk edildiği ancak testin yapılacağı cihazın arızalanması üzerine işlemin iptal edildiği ve Başkan Böcek'in cezaevine geri döndüğü öğrenildi.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Böcek'in avukatları, müvekkillerinin hastane sevki üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Avukatlar, Böcek’in sağlık durumunun ciddiyetini vurguladı:

“63 yaşında, çok sayıda kronik hastalığı bulunan ve günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olan Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle bu gece acil olarak hastaneye kaldırılmıştır. COVID-19 döneminde yoğun bakımda geçirdiği uzun süre sonrasında, vücudunda kalıcı hasarlar oluşmuş ve şu an sağlık durumu yüksek riskli olarak değerlendirilmiştir. Geçtiğimiz hafta da acilen hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek’in sağlık durumu, herhangi bir ihmalin geri dönülmesi güç sonuçlara yol açabileceği bir noktaya gelmiştir. Bugün acil olarak hastaneye sevkinin nedeni halen bilinmemektedir. Antalya Şehir Hastanesi yetkililerinden açıklamayı endişe ile beklemekteyiz."

BAŞKAN BÖCEK’TEN PAYLAŞIM

Hastaneye sevk haberlerinin ardından Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak destekçilerine seslendi. Böcek, COVID-19 dönemindeki zorlu mücadeleyi hatırlatarak, mevcut durumuna rağmen kararlılığını koruduğunu ifade etti:

"Hayata yeniden 'merhaba' dediğim o uzun mücadelenin üzerinden beş yıl geçti. 108 gün boyunca süren yoğun bakım sürecinden çıkarken bana güç veren şey; sevginiz, dualarınız ve yanımda olduğunuzu hissetmemdi. Bugün, koşullar değişmiş olsa da aynı duyguyu taşıyorum. Mesafeler arttığında bile insanı ayakta tutan, kalplerde kurulan bağdır. Ben de o bağın sıcaklığıyla güç buluyor, yoluma devam ediyorum. Hayatımı adadığım bu yolda, inancımı ve kararlılığımı hiçbir şey eksiltmedi. Bana duyulan güveni, desteği ve sevgiyi yüreğimde aynı ilk günkü gibi taşıyorum. Kalben yanımda duran herkese teşekkür ediyorum. Umudu büyüten de yarınlara ışık tutan da bu dayanışmadır."