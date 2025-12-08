Antalya gece yarısı sallandı! Övgün Ahmet Ercan 'şaşırırım' dedi depremi böyle değerlendirdi!

Yayınlanma:
Antalya'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Övgün, "Büyük bir deprem gelirse şaşırırım" değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece saat 03:31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:31'de merkez üssü Konyaaltı olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÖVGÜN AHMET ERCAN'DEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Depremin 20,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depreme ilişkin Yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜK BİR DEPREM GELİRSE ŞAŞIRIRIM"

Ercan, "Güneydeki Afrika kıtasının kuzeydeki Anadolu Yarımadası’na doğru yürümesi, dalma batma kuşağında onu kaktırmasıyla oluşan küçük gerilim boşalmasıdır. Antalyalılar sarsıntı ile irkilmiştir. Ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırırım" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

