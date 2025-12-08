Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin yaklaşık 21 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da bir deprem yaşandığını açıkladı. Kurumun internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, deprem Konyaaltı ilçesini vurdu.

SİSMİK VERİLER AÇIKLANDI

AFAD'ın verilerine göre söz konusu deprem, saat 03:31'de meydana geldi. Merkez üssü Konyaaltı olarak kaydedilen depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.

DERİNLİK 20,75 KİLOMETRE

Yaşanan sarsıntının yerin 20,75 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirimi veya hasar raporu gelmediği öğrenildi. İlgili kurumların durumu izlediği belirtildi.