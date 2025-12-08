Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... AFAD Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde saat 3.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin yaklaşık 21 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da bir deprem yaşandığını açıkladı. Kurumun internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, deprem Konyaaltı ilçesini vurdu.

Son Dakika | AFAD duyurdu! Van'da depremSon Dakika | AFAD duyurdu! Van'da deprem

SİSMİK VERİLER AÇIKLANDI

AFAD'ın verilerine göre söz konusu deprem, saat 03:31'de meydana geldi. Merkez üssü Konyaaltı olarak kaydedilen depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.

İktidar müjde üstüne müjde verirken (!) Hatay'da depremzedelere sürgün girişimi: Gidecek yerimiz yokİktidar müjde üstüne müjde verirken (!) Hatay'da depremzedelere sürgün girişimi: Gidecek yerimiz yok

DERİNLİK 20,75 KİLOMETRE

Yaşanan sarsıntının yerin 20,75 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirimi veya hasar raporu gelmediği öğrenildi. İlgili kurumların durumu izlediği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Türkiye
Seyir halindeki aracın üstüne ağaç düştü: Sürücü mahsur kaldı
Seyir halindeki aracın üstüne ağaç düştü: Sürücü mahsur kaldı
Mahmut Tanal'dan KYK skandalına tepki: Toplu ölüm yaşanabilirdi
Mahmut Tanal'dan KYK skandalına tepki: Toplu ölüm yaşanabilirdi