İktidar müjde üstüne müjde verirken (!) Hatay'da depremzedelere sürgün girişimi: Gidecek yerimiz yok

Hatay'ın Defne ilçesinde, öğretmenlerin de aralarında bulunduğu birçok depremzedenin kaldığı Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi (konteyner kent), AFAD tarafından boşaltılmak isteniyor. Evleri henüz tamamlanmamış veya maddi imkânları kira ödemeye yetmeyen sakinler, bu karara tepki gösterdi.

"BİZ DE MUTLU DEĞİLİZ AMA GİDECEK YERİMİZ YOK"

Konteyner kent sakinleri yaptıkları açıklamada, "Biz de burada kalmaktan çok mutlu değiliz ama gidecek yerimiz yok" diyerek durumu özetledi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE ANAHTAR TACİZİ

Sakinler, her gün elektrik kesintisi yaşadıklarını ve sürekli "anahtarları değiştiririz" diye taciz edildiklerini iddia etti. Bir sakın, "Burada oturduğumuzdan beri rahat değiliz ama mecburiyet. Benim iki tane evim var, hak sahipliğinde. Ama kiraya çıkacak maddiyatım yok. Bize ev kirası versin, iki dakika durmam" ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi’nde oturma eylemi! Depremzede öğrencilere: Ya 19 bin lira verin ya da buradan gidin

'EVİMİZ OLDU DA BİZ Mİ OTURMUYORUZ’

Konteyner şartlarının zorluğunu anlatan başka bir depremzede ise şunları söyledi: "Evimiz oldu da biz mi oturmuyoruz? Yazın sıcaktan ölüyorduk, kışın ise soğuk. Yemek yapamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz elektrik kesildiği zaman. Toparlayıp dolaba koyduğumuz yiyecekler elektrik kesildiğinde bozuluyor."

Depremzedeler çıksın diye elektrikleri kestiler! Kış günü çocuklarımızla ne yapacağız?

'OKUL SORUNU NE OLACAK?'

İl dışından çocuk bakmak için gelen bir başka sakin ise, "Şu an bizi atarlarsa gidecek bir metre yerimiz yok. Kızım okula zor gidiyor. Bizi başka bir yere gönderirlerse okul işi nasıl olacak? Biz kimseden ekmek yemek istemiyoruz sadece barınmak istiyoruz" dedi. Sakinler, boşaltma kararının uygulanmamasını ve kendilerine kalıcı çözümler sunulmasını talep ediyor.