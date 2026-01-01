Diyarbakır yeni yıl kar altında halaylarla karşılandı

Diyarbakır’da etkisini artıran yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı kentte vatandaşlar olumsuz hava koşullarına rağmen yeni yılı kar altında havai fişekler ve halaylarla karşıladı.

Diyarbakır’da etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezinde kar kalınlığını 30 santimetrenin üzerine çıkardı. Ana ve ara arterlerin karla kaplandığı kentte ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Silvan, Diyarbakır-Mardin ve Diyarbakır-Batman karayollarında çok sayıda araç yolda kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle söz konusu güzergâhlarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, yol açma ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yağışın şiddeti çalışmaları zaman zaman zorlaştırdı.

YENİ YIL KAR ALTINDA HALAYLARLA KARŞILANDI

Öte yandan yeni yılın ilk saatlerinde Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde toplanan bir grup vatandaş, yoğun kar yağışı altında havai fişekler eşliğinde halay çekerek 2026’yı karşıladı. Kar altında çekilen halaylar renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak:ANKA

