Son Dakika | AFAD duyurdu! Van'da deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD saat 22.17 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDE DEPREM
Yerin 6.11 km derinliğinde meydana gelen derpem ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:
- Büyüklük:4.6 (Mw)
- Yer:Tuşba (Van)
- Tarih:2025-12-07
- Saat:22:17:30 TSİ
- Enlem:38.80417 N
- Boylam:43.52417 E
- Derinlik:6.11 km
#DEPREM
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Deprem sonrasında bölge ile ilgili AFAD'dan şu ifadelerin yer aldığı bir paylaşım yapıldı:
"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/lmJmvvyR7y
EN SON NİSAN AYINDA DEPREM OLMUŞTU
Van'da AFAD'ın belirttiğine göre en son geçtiğimiz Nisan ayında deprem meydana gelmişti.
Başkale ilçesinde 22 Nisan'da saat 03.39 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklanmıştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 22, 2025
