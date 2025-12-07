Son Dakika | AFAD duyurdu! Van'da deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD saat 22.17 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDE DEPREM

Yerin 6.11 km derinliğinde meydana gelen derpem ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Tuşba (Van)

Tarih:2025-12-07

Saat:22:17:30 TSİ

Enlem:38.80417 N

Boylam:43.52417 E

Derinlik:6.11 km

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrasında bölge ile ilgili AFAD'dan şu ifadelerin yer aldığı bir paylaşım yapıldı:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/lmJmvvyR7y — AFAD (@AFADBaskanlik) December 7, 2025

EN SON NİSAN AYINDA DEPREM OLMUŞTU

Van'da AFAD'ın belirttiğine göre en son geçtiğimiz Nisan ayında deprem meydana gelmişti.

Başkale ilçesinde 22 Nisan'da saat 03.39 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklanmıştı.