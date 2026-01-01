Kayseri, Bursa, İzmir... Türkiye'den kar manzaraları

İzmir'in Urla ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Nohutalan ve Uzunkuyu mahallelerinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde de sürdü. Kar nedeniyle Nohutalan ve Uzunkuyu mahalleleri ve civarındaki yüksek kesimler beyaza büründü.

Yeni yılın ilk sabahına karla uyanan bazı vatandaşlar, karın keyfini yürüyüş yaparak çıkardı. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar da trafikte dikkatle ilerledi.

BURSA

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, sabah başlayan karla kent merkezi beyaza büründü.

Osmangazi ilçesinde bazı vatandaşlar, kar topu oynadı.

Trafik ekipleri, yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YALOVA

Kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Kar yağışı ulaşımı da vurdu! Türkiye'nin birçok noktasında yollar ulaşıma kapandı

ERZURUM

Kentte kar aralıklarla devam ediyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü şehirde yol ve kaldırımları buz kapladı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekiplerinin kaldırım temizleme çalışması yürüttüğü kentte bazı vatandaşlar, yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı.

KARS

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar, bugün de etkisini sürdürdü.

Yoğun karla sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken Kars Belediyesi ekipleri, küreme çalışması başlattı.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

Sarıçam ormanları yağan karla beyaza büründü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Volkan Aydemir, gezi için Kars'a geldiğini ifade ederek, "Kars'ı çok güzel ve ayrı gördük, iyi bir atmosfer var. Tarihi yapılarıyla açık hava müzesi olması bizim için ayrı bir cazibe, bu nedenle bizi çekiyor çok güzel." diye konuştu.

Lastikçi Muhammet Taş da kar yağışı ve soğuk havada çalıştıklarını belirterek, "Sarıkamış'ta kar yağışı başladı, mecburen ekmeğimiz için çalışıyoruz." dedi.

ARDAHAN

Kentte kar etkisini sürdürüyor. Kent merkezi beyaza bürünürken yükseklerde kar yer yer tipiye dönüşüyor.

Kar, yollarda yoğun buzlanmaya neden oluyor.

TUNCELİ

Tunceli'de de aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediye ekipleri, ana caddelerde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

KAYSERİ

Kentte dün yer yer etkili olan kar, gece etkisini artırdı.

Yeni yıla beyaz örtüyle uyanan kentte, yağış artarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması çalışmalarını sürdürüyor.

YOZGAT

Yozgat'ta iki gündür etkili olan kar devam ediyor.

Sabah iş yerlerine gelen vatandaşlar, dükkanlarının önünde biriken karları temizledi. Sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar küreme çalışması yapıyor.

Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, buzlanmaya dikkati çekerek, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, yola çıkacakların ise kış lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan Akdağmadeni ilçesinde karla beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi.