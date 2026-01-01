TÜGVA'nın Gazze mitinginde 'pankart krizi!' Seçmece sloganlar...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşu (STK), Galata Köprüsü'nde "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenliyor.

Köprünün ortasında Türkçe ve İngilizce "Gazze İçin Adalet" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları yer aldı. Eyleme yaklaşık 520 bin kişinin katıldığı bildirildi.

ZIM VE SOCAR PANKARTIYLA GELENLER ALANA ALINMADI

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitingde pankart krizi yaşandı. Bir grup genç, miting alanına ellerinde İsrail merkezli ZIM ve Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'ı protesto eden pankartlarla geldi.

Ancak grup, güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafından alana alınmadı. Gençler, izinler çıkmayınca alandan ayrılmak zorunda kaldı.

ZIM VE SOCAR NEDEN PROTESTO EDİLİYOR?

ZIM ve SOCAR, doğrudan İsrail’le ekonomik ve lojistik ilişkileri olduğu gerekçesiyle protesto ediliyor. Protestoların gerekçesi olarak, bu faaliyetlerin İsrail’e dolaylı veya doğrudan destek sağladığı gösteriliyor.

ZIM, İsrail merkezli bir konteyner taşımacılığı şirketi olduğu için protestoların odağında bulunuyor. Şirketin İsrail limanlarına düzenli seferler yapması, İsrail dış ticaretinin önemli bir bölümünü taşıması ve geçmişte devlet bağlantılı bir yapıdan gelmesi nedeniyle, özellikle Gazze savaşı sonrasında “İsrail’e lojistik destek sağladığı” iddia ediliyor. ZIM'in Türkiye limanlarından İsrail'e sevkiyat yaptığı iddalara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

SOCAR ise Azerbaycan devletine ait bir enerji şirketi olmasına rağmen, İsrail ile yürüttüğü enerji ticareti nedeniyle hedef alınıyor. İsrail’in petrol ihtiyacının önemli bir bölümünün SOCAR bağlantılı tedarik zincirlerinden karşılandığı, Bakü–Tiflis–Ceyhan (BTC) hattı üzerinden İsrail’e ham petrol sevkiyatı yapıldığı biliniyor.