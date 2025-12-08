Can Atalay'dan Hatay için 'mücbir sebep' çağrısı

Yayınlanma:
Gezi Davası nedeniyle 3 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen tahliye edilmeyerek milletvekilliği düşürülen Can Atalay, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla Hatay'da 'mücbir sebep' halinin süresinin uzatılmasını talep etti.

AYM kararlarına rağmen tutukluluğu devam eden, TİP'ten milletvekilliği düşürülen Can Atalay, Hatay’daki esnaf ve halkın yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla mücbir sebep halinin uzatılması yönünde güçlü bir çağrı yayımladı.

"YARALAR KAPANMADI, EKONOMİK DÖNGÜ ÇALIŞMIYOR"

Hatay'daki sanayi ve ticaretin hala büyük felaketin gölgesinden sıyrılamadığını belirten Atalay, bölgeden yükselen ortak çağrının mücbir sebep süresinin derhal ve koşulsuz uzatılması olduğunu ifade ederek, "Kim, hangi vicdani hesapla, hasılatı 2,5 milyon TL'nin altında olan küçük esnafın vergi yüküne omuz verebilecek güce ulaştığını iddia edebilir? İşyeri yıkık, sermayesi erimiş, iş gücü göçle azalmış olan bu kesim, biriken borçlarını ödeyebilecek bir gelir seviyesine ulaşabildi mi? Depremden kaynaklanan ekonomik ve sosyal sorunlar tamamen ortadan kalktı mı?" dedi.

Atalay devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede hayat normale döndü mü? Bu soruların her biri, sahada çalışan uzmanların gözlemleriyle, raporlarıyla ve en önemlisi vatandaşların günlük yaşamındaki somut zorluklarla yanıt bulmaktadır: Hayır. Hayat normale dönmemiştir. Yaralar kapanmamıştır. Ekonomik döngü yeniden çalışmaya başlamamıştır. Hatay’daki STK’lar bu gerçeği açıkça ifade etmektedir: Mücbir sebep halinin uzatılması bir tercih değil, zorunluluktur.

"HATAY'DAKİ İŞYERLERİNİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ HALA YENİDEN İNŞA AŞAMASINDA"

Hatay’ın Antakya, Defne, Kırıkhan, Samandağ, İskenderun ve Hassa gibi ilçelerinde işyerlerinin büyük bir bölümü hâlâ yeniden inşa aşamasındadır. Ekonomik faaliyetlerin çoğu geçici alanlarda yürütülmekte; gelir üretim döngüsü ise hâlen istikrarsızdır. Bu koşullar altında mücbir sebebin kaldırılması, küçük esnafı borç, baskı ve tasfiye riskiyle karşı karşıya bırakacaktır.

Üstelik bölgedeki mükelleflerin ülke ekonomisi içindeki payı sınırlı olduğundan, uygulamanın uzatılması devlet bütçesine ciddi bir yük getirmeyecektir. Depremin yarattığı kayıpların derinliği, ekonomik ve sosyal çöküşün uzun vadeli karakteri dikkate alındığında, mücbir sebep uygulamasının kaldırılması yalnızca kâğıt üzerinde bir “normalleşme”dir; sahada ise yeni krizlerin habercisidir.

"YARALAR SARILMADAN ‘BİTTİ’ DENİLMEMELİDİR"

Bugün Hatay’ın ihtiyacı; kademeli geçişler, uzun vadeli destekler, finansal yeniden yapılandırma imkanları, kredi ve sigorta süreçlerinin kolaylaştırılması ve en önemlisi, devletin koruyucu şemsiyesinin aceleyle kaldırılmamasıdır. Hatay’ın yeniden üretim, ticaret ve yaşam merkezi olabilmesi için bu süreç bütüncül bir kamu politikasıyla desteklenmeli; yaralar sarılmadan ‘bitti’ denilmemelidir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

