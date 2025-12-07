AP Türkiye Raportöründen cezaevine ziyaret: Türkiye'nin AB'ye giden yolu Silivri'den başlıyor!

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunun hazırlıkları kapsamında Türkiye’ye "bilgi toplama" ziyareti için geldi.

Daha önce de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden Türkiye'ye birçok kez demokrasi çağrısı yapan Amor, Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu, Osman Kavala ve Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti.

AP Türkiye Raportörü Amor'dan 'İmamoğlu' kararına tepki: Dikkat çeken adaylık yorumu!

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi'nin cezaevi ve Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Nacho Sanchez Amor, tutuklular Demirtaş, İmamoğlu, Kavala ve Atalay’ı cezaevinde ziyaret etti ve Türkiye'yi kendi anayasasına saygı göstermeye çağırdı. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, 3-7 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ziyaretine Ankara'da yetkililer, sivil toplum ve basınla yaptığı resmi görüşmelerle başlayan Nacho Sanchez Amor, 6 Aralık 2025 tarihinde dört tutukluyu ziyaret etti. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yapılan ziyaret Edirne Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanı Osman Kavala ile avukat ve milletvekili Can Atalay'a yapılan ziyaretler ise Silivri Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde gerçekleşti. Amor ziyaretlerde, Avrupa Parlamentosu'nun davalara ilişkin güçlü dayanışmasını ve ülkedeki hukukun üstünlüğü ile yargı bağımsızlığının durumuna yönelik endişelerini iletti."

AMOR'UN AÇIKLAMASI

Amor, açıklamasında İmamoğlu'nun bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde saf dışı bırakılmak istendiği için tutuklu bulunduğunu söyledi. Can Atalay, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında bulunan AYM kararlarına dikkat çekerek Türk makamların bu kararlara uymayarak Türk Anayasası'nın bazı bölümlerini askıya aldığını belirtti.

Amor, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin AİHM ve AYM kararlarına uymakla yeniden canlanacağını söyledi.

Komite'nin yazılı açıklamasında Amor'un açıklaması şöyle aktarıldı: