Son Dakika | İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bugün sabaha saatlerinde bir operasyon daha düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, İBB İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak gözaltına alındı.
