Son Dakika | İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bugün sabaha saatlerinde bir operasyon daha düzenlendi.

remzi-albayrak.webp
EKREM İMAMOĞLU VE REMZİ ALBAYRAK

İTFAİYE DAİRE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, İBB İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

