Kedisine bile kayyum atanmıştı! AKP'ye geçen Bayrampaşa'da işçi kıyımı

Yayınlanma:
Bayrampaşa Belediyesi’nde CHP'li belediye başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından göreve gelen AKP’li Başkanvekili İbrahim Akın’ın belediye çalışanlarını gerekçe göstermeden işten çıkardığı belirtildi. CHP İlçe Başkanı Alican Çam, konuya ilişkin açıklama yaparak işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimi CHP'nin adayı kazanmıştı. Ancak mahkeme kararıyla seçim iptal edilmiş ve yenilenen seçimi AKP'nin adayı İbrahim Akın kazandı.

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, yazılı açıklamasında AKP’li Belediye Başkanvekili İbrahim Akın’ın göreve gelir gelmez belediyede “tasfiye”ye başladığını belirterek çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığını açıkladı.

AKP'Lİ BAŞKAN İŞÇİ KIYIMINA BAŞLADI

Çam, iptal edilen seçim sonrası yeniden yapılan oylamada AKP’li Akın’ın mazbatayı almasının hemen ardından işçi kıyımına başladığını belirtti.

CHP İlçe Başkanı Çam’ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Belediyemizde yaşanan hukuksuzluk artık gizlenemez. Görevi geçici, yetkisi sınırlı Belediye Başkan Vekili, verdiği ‘kimse işten çıkarılmayacak’ sözünü hiçe sayarak, hiçbir gerekçe göstermeden çalışanları işten çıkarmaktadır. Hiç kimse emekle oynayarak belediyeyi kişisel hesaplaşma alanına çeviremez. Bu keyfî uygulamaların sorumluları hem hukuken hem kamuoyu önünde hesap verecektir. Makam geçici, adalet kaçınılmazdır. Mücadelemiz durmaksızın sürecektir” ifadeleri yer aldı.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

