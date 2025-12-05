Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

İzmir Torbalı’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kışlık sebzelerin erken olgunlaşmasına ve aynı anda hasada gelmesine neden oldu.

Duruma ilişkin konuşan Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, kademeli ekim ve hasat yapılan tüm ürünlerin eş zamanlı olgunlaştığını, bunun da sebzelerde bolluk yarattığını belirtti.

İstanbul ve Ankara'nın kışlık sebze ihtiyacının önemli bölümünü Torbalı Ovası'nın karşıladığını belirten Girgin, şu ifadeleri kullandı:

"Torbalı Ovası'nda ihracata giden en önemli ürünlerden biri pırasa, diğerleri ise karnabahar, lahana ve kereviz. Tüm bu ürünler burada yetişiyor. Şu anda hepsinin hasadı yapılıyor. Ancak hava koşulları nedeniyle bir handikabımız var. Havanın yumuşak gitmesi, belirli aralıklarla ekilen sebzelerin erkenden yetişmesine neden oldu.

60, 120 ve 175 günlük fide aralıklarına göre ekiyoruz ama karnabahar ve lahana gibi kış sebzeleri sıcaklık nedeniyle bir anda yetişmeye başladı. Bu nedenle büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Şubat ve mart aylarının başına kadar kısım kısım hasat etmemiz gerekirken, muhtemelen mart başına kadar çoğu sebzemizin hasadı bitmiş olacak."