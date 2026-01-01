Zelenski'den yeni yıl mesajı: Barış anlaşması yüzde 90 oranında hazır

Diplomatik cephede bu gelişmeler yaşanırken, Moskova yönetimi Çarşamba günü erken saatlerde Ukrayna'yı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kuzeybatı Rusya'daki Valdai Gölü kıyısında bulunan özel konutunu dronlarla hedef almakla suçladı. Kiev yönetimi ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Rusya, söz konusu iddialarını desteklemek amacıyla dronların Ukrayna'nın Sumi ve Çernihiv bölgelerinden fırlatıldığını gösterdiği iddia edilen bir harita ve karlı bir ormanlık alana düşmüş bir dronun görüntülerini yayınladı. Görüntülerde enkazın başında duran bir asker, düşürülen hava aracının Ukrayna yapımı bir "Çaklun" dronu olduğunu öne sürdü. BBC, görüntülerin doğruluğunu teyit edemezken, videonun nerede çekildiğinin tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Kremlin, bu olayın ardından devam eden barış müzakerelerindeki tutumunu gözden geçireceğini duyurdu. Ancak Avrupa Birliği'nin en üst düzey diplomatı Kaja Kallas, Rusya'nın bu iddialarını barış sürecini rayından çıkarmaya yönelik "kasıtlı bir oyalama taktiği" olarak nitelendirdi.

"UKRAYNA'NIN SONUNU DEĞİL SAVAŞIN SONUNU İSTİYORUZ"

Zelenski, 20 dakikalık ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna'nın "ne pahasına olursa olsun" bir barış istemediğinin altını çizdi. "Biz Ukrayna'nın sonunu değil, savaşın sonunu istiyoruz" diyen Ukrayna lideri, Rusya'nın herhangi bir barış anlaşmasında sanayi bölgesi Donbas'ın tam kontrolünü talep etmesine atıfta bulundu. Zelenski, Ukrayna'nın doğudaki Donbas bölgesinden çekilmesinin "her şeyin bitmesi" anlamına geleceğini belirtti.

Rusya halihazırda Donetsk bölgesinin yaklaşık yüzde 75'ini ve komşu Luhansk'ın yüzde 99'unu kontrol ediyor; bu iki bölge topluca Donbas olarak biliniyor. Rusya'nın Donbas'ın tam kontrolünü ele geçirme hedefinden taviz vermemesi, müzakerelerdeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor.

TRUMP İLE GÖRÜŞME VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Zelenski konuşmasında Ukrayna'ya destek veren liderlere teşekkür ederken, "niyet beyanlarının güvenlik garantilerine dönüşmesi ve onaylanması gerektiğini" vurguladı. Hafta başında ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile Florida'da yaptığı görüşmeye değinen Ukrayna lideri, Washington'ın 15 yıllık güvenlik garantileri teklif ettiğini ancak bunların uygulanmasına ilişkin zaman çizelgesinin henüz netleşmediğini belirtti.

Zelenski, "Zayıf anlaşmaların altına atılan imzalar sadece savaşı körükler. Dünya ya Rusya'nın savaşını durduracak ya da Rusya dünyayı kendi savaşına sürükleyecek" ifadelerini kullandı.

PUTİN VE KİM JONG UN'DAN MESAJLAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni yıl konuşması ise mevkidaşına kıyasla çok daha kısa sürdü. Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı savaşa değinen Putin, "Desteğe ihtiyacı olanlara gösterdiğimiz özenle neşe ve sıcaklık getirmeye ve elbette kahramanlarımızın -özel askeri operasyon katılımcılarının- hem söz hem de eylemle yanlarında olmaya gayret ediyoruz" dedi. Öte yandan Putin, askerlerine hitaben "Size ve zaferimize inanıyoruz" mesajını verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da yeni yıl mesajında Pyongyang ve Moskova arasındaki "yenilmez ittifakı" överken, "yabancı topraklarda" savaşan askerleri takdir etti. Güney Koreli yetkililere göre Kuzey Kore, işgale destek olmak amacıyla Rusya'ya füzeler ve uzun menzilli silahların yanı sıra binlerce asker gönderdi. Seul'ün tahminlerine göre bu askerlerden en az 600'ü hayatını kaybetti.

DİPLOMATİK TRAFİK HIZLANIYOR

Zelenski, barış görüşmelerinin bu ay içinde ABD ve Avrupalı yetkililerin katılımıyla yeniden başlaması ve hızlanması yönündeki arzusunu dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ocak'ta Paris'te bir araya gelecek olan Avrupa devletleri ve müttefiklerin "Ukrayna'yı korumak ve Avrupa kıtasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için somut taahhütlerde bulunacağını" açıkladı.

Çarşamba günü Trump'ın danışmanları; Zelenski ve İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ulusal güvenlik danışmanlarıyla Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. ABD özel temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerde "savaşın sona ermesine yardımcı olmak ve yeniden başlamamasını sağlamak için güvenlik garantilerinin güçlendirilmesi ve etkili çatışmasızlık mekanizmalarının geliştirilmesinin" ele alındığını söyledi.

Tüm bu diplomatik çabalara rağmen, herhangi bir anlaşma nihayetinde Rusya'nın rızasını gerektiriyor. Ancak Putin'in konutu üzerindeki iddia edilen dron olayı ve Moskova'nın tutumu, bu ihtimalin yakın görünmediğine ve barışın daha da uzaklaşmış olabileceğine işaret ediyor.