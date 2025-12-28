Ukrayna ABD teklifine karşı çıkmıştı: Florida’da kritik Trump-Zelenski görüşmesi

Ukrayna ABD teklifine karşı çıkmıştı: Florida’da kritik Trump-Zelenski görüşmesi
Yayınlanma:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir plan amacıyla pazar günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Ancak Trump görüşmeden kısa süre önce Rus lider Putin ile telefonda konuştu.

Zelenski, Ukrayna güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinden tamamen çekilmesini öngören ABD'nin önerisini yumuşatmayı umduğunu söyledi. Bu plan Ukrayna’nın kontrolündeki bazı toprakların Rusya’ya verilmesini öngörüyor.

HEM RUSLAR HEM AMERİKALILAR OLUMLU DEĞERLENDİRDİ

Zelenski ve heyeti Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutuna varmadan hemen önce, ABD ve Rusya başkanları, Trump'ın “verimli”, Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'un ise “dostane” olarak nitelendirdiği bir telefon görüşmesi yaptı.

Moskova'da bulunan Ushakov, Putin'in Trump'a Avrupa Birliği ve Ukrayna tarafından önerilen 60 günlük ateşkesin savaşı uzatacağını söylediğini belirtti. Kremlin danışmanı ayrıca Ukrayna'nın Donbas'taki topraklar konusunda hızlı bir karar vermesi gerektiğini de söyledi.

ZELENSKİ MAR-A-LAGO'DA

Zelenski, Rusya'nın hava saldırıları Kiev'e baskı uygularken, Pazar öğleden sonra erken saatlerde Mar-a-Lago'ya ulaştı.

Zelenski, hafta sonu düzenlenen saldırıları Rusya'nın ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen barış çabalarına verdiği yanıt olarak nitelendirdi, ancak Trump pazar günü Putin ve Zelenski'in barış konusunda ciddi olduklarına inandığını söyledi.

Trump, "Anlaşma için gerekli şartların mevcut olduğunu düşünüyorum. İki ülke de istekli. Görüşmelerin son aşamasındayız" dedi Trump.

Rusya: Donetsk’te Dimitrov, Zaporijya’da Gulyaypole ele geçirildiRusya: Donetsk’te Dimitrov, Zaporijya’da Gulyaypole ele geçirildi

Rusya-ABD arasında kritik görüşme! Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladıRusya-ABD arasında kritik görüşme! Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı

TRUMP PUTİN’İ TEKRAR ARAYACAK

ABD başkanı, Zelenski ile görüşmesinin ardından Putin'i tekrar arayacağını söyledi.

Zelenski daha önce gazetecilere, Trump ile tartışmalı Donbas bölgesinin kaderini, Zaporizhzhia nükleer santralinin geleceğini ve diğer konuları görüşmeyi planladığını söylemişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

