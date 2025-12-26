Rusya-ABD arasında kritik görüşme! Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası ekonomik iş birliklerinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev’in ABD’li yetkililerle temaslarda bulunduğunu belirtti. Yapılan görüşmelere dair elde edilen bilgilerin Putin’e iletildiğini de sözlerine ekledi.

Peskov: Ukrayna konusunda müzakerelere açığız

İKİ ÜLKE ARASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Peskov, “Bu bilgi analiz edildi. Putin'in talimatıyla Rus ve Amerikan yönetimi temsilcileri arasında temas gerçekleşti. Telefon görüşmesinde, Rus tarafını Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Beyaz Sarayı ise birkaç kişi temsil etti. Diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı” açıklamasında buldu.

Peskov, Rusya ile ABD arasında yapılan görüşmelerin içeriği konusunda bilgi vermek istemediğini kaydederek, “Şu anda bu, müzakere süreci üzerinde olumsuz etki yaratabilir” diye konuştu.