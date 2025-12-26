Rusya-ABD arasında kritik görüşme! Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı

Yayınlanma:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in talimatıyla Rusya ve ABD'li temsilciler arasında görüşme yapıldığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası ekonomik iş birliklerinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev’in ABD’li yetkililerle temaslarda bulunduğunu belirtti. Yapılan görüşmelere dair elde edilen bilgilerin Putin’e iletildiğini de sözlerine ekledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Peskov, “Bu bilgi analiz edildi. Putin'in talimatıyla Rus ve Amerikan yönetimi temsilcileri arasında temas gerçekleşti. Telefon görüşmesinde, Rus tarafını Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Beyaz Sarayı ise birkaç kişi temsil etti. Diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı” açıklamasında buldu.

Peskov, Rusya ile ABD arasında yapılan görüşmelerin içeriği konusunda bilgi vermek istemediğini kaydederek, “Şu anda bu, müzakere süreci üzerinde olumsuz etki yaratabilir” diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünya
İsrail'i ateşkes de durduramadı: İmzadan sonra 405 Filistinli öldürüldü!
SDG-Şam hattı düğümlendi: Mazlum Abdi'den jet hamle geldi! SDG sözcüsü tarih vererek açıkladı