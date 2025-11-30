Türkiye'nin en acı biberinde hasat alarmı! Zayıflamak isteyenler tercih ediyor

Yüksek acılığı ve lezzeti ile kendine has bir araması olan ve Türkiye'nin en acı biberi olma özelliği taşıyan Samandağ biberi, yetiştirildiği 2 bin 347 dekarda olgunlaşmaya başladı. Yoğun oranda C vitamini içeren biber, aralık ayında hasat edilecek.

Toprak ıslandı hasat başladı: Birçok hastalığa iyi geliyor

50 bin scoville acılık değeriyle dikkat çeken Samandağ biberinin üreticisi Güney Saknılı, ürünleri hiçbir genetik değişime uğratmadan tamamen kendi imkanlarıyla yetiştirdiklerini belirtti. Yüksek acı oranı nedeniyle zayıflamak isteyenlerin de bu biberi tercih ettiğini söyleyen Güney Saknılı, şöyle dedi:

"Biberimiz, bilindiği gibi oldukça acı ve kendine özgü aromasıyla çok tercih edilen bir çeşittir. Ürünlerimizi Gaziantep, Şanlıurfa başta olmak üzere diğer birçok ile göndermekteyiz. Samandağ biberini hem güzlük hem baharlık olmak üzere iki farklı dönemde yetiştirmekteyiz."

"KİLO KONTROLÜNDE YARDIMCI OLUR"

Diyetisyen Özge Bolat ise Samandağ biberinin yüksek C vitamini içeriğiyle öne çıkan güçlü bir besin kaynadığı olduğunu söyledi. Bolat, şöyle konuştu:

"Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekler, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve hastalıklara karşı doğal bir direnç oluşturur. İçerdiği antioksidanlar sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak kansere karşı koruyucu bir etki sağlayabilir. Metabolizmayı hızlandırıcı özelliği bulunan Samandağ biberi, yağ yakımını desteklediği için kilo kontrolünde yardımcı olur. Lif açısından zengin yapısı sayesinde uzun süre tokluk hissi verir, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Düzenli ve kontrollü tüketildiğinde kan dolaşımını destekler, dolaşım sistemini iyileştirir ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur."

Günde 500 ton toplanıyor: Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiliyor

"ÇOCUKLARIN VE GEBELERİN ÖLÇÜLÜ TÜKETMESİ ÖNEMLİDİR"

Mide hassasiyeti olan kişilerin bu biberi dikkatli tüketmesi gerektiğini de belirten Bolat, uyarılarda bulundu: