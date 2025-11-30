Toprak ıslandı hasat başladı: Birçok hastalığa iyi geliyor
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zeytin hasadı, yağmurların toprağı ıslatmasının ardından başladı. Zeytinyağı fabrikaları da yağ üretimine geçiş yaptı.
Kirazlı Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı üretim tesisinde sezonun ilk zeytinleri işlendi. Üreticiler, sabah saatlerinde bahçelerinden çırparak topladıkları 'memecik' cinsi zeytinleri traktör ve kamyonetlerle tesise ulaştırdı.
Tesise getirilen zeytinler önce yıkandı, daha sonra kırma ve ezme işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından elde edilen zeytin hamuru, yağ ve posasının ayrışması için yaklaşık 1 ila 1,5 saat dinlendirildi. Daha sonra santrifüj sistemine aktarılan hamur, sıcak veya soğuk suyla yıkanıp filtrelendi.
Günde 500 ton toplanıyor: Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiliyor
YURT İÇİ VE YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK
Elde edilen yağ, natürel haliyle bidonlara dolduruldu. Bu yıl ilçedeki 26 bin dekarlık alandan 13 bin ton yağlık zeytin elde edilmesinin beklendiği belirtildi. 'Memecik' zeytinlerinden üretilen yağların tüketilmek üzere yurt içi ve yurt dışına gönderileceği aktarıldı.
"ÇOK DEĞERLİ BİR ÜRÜN, BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR"
Kuşadası'nda daha çok memecik cinsi zeytinin yetiştiğini belirten üreticilerden Ferruh Adalıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bunun yanında Gemlik cinsi dediğimiz sofralık zeytin de tesisimizde işleniyor. Biz soğuk sıkım zeytinyağı tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu şekilde üretilen zeytinyağının polifenol oranı yüksek oluyor. Zeytinyağı çok değerli bir ürün. Birçok hastalığa iyi geliyor. Bu nedenle ülkemizde zeytin ağaçlarına sahip çıkmamız gerekiyor"
