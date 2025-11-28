Günde 500 ton toplanıyor: Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiliyor

Yayınlanma:
Finike’de günde 500 tona kadar portakal toplanarak soğuk hava depolarında işlenip paketleniyor. Yüzde 10’u Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiliyor.

Antalya'da yaklaşık 17 yıl önce coğrafi işaret olarak tescil edilen ürünü Finike portakalında hasat telaşı yaşanıyor.

Finike ilçesinde yaklaşık 40 bin dönümlük alanda çoğunlukla Washington Navel cinsi portakalın üretimi yapılıyor.

aa-20251128-39831686-39831670-cografi-isaret-tescilli-finike-portakalina-talep-yogun-11zon.jpg

GÜNDE 300 İLE 500 TON ARASI ÜRÜN

Günde 300 ile 500 ton arası ürün toplanarak traktörlere yüklenip, ilçedeki soğuk hava depolarına götürülüyor. Burada yıkanıp boylarına göre ayrılan portakallar, paketlenerek pazarlara ve marketlere gönderiliyor.

İlçedeki hasat süreci ürünün cinsine göre mayıs ayına kadar devam ediyor.

Ürünün yüzde 90'lık bölümü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç pazara, yüzde 10'u ise Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiliyor.

aa-20251128-39831686-39831671-cografi-isaret-tescilli-finike-portakalina-talep-yogun-11zon.jpg

"BU AROMAYI HİÇBİR YERDE YAKALAYAMAZSINIZ"

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, şu ifadeleri kullandı:

"Finike topraklarının ve havasının verdiği bir aroması var. Bu aromayı hiçbir yerde yakalayamazsınız. Buradan bir ağaç, fidan alıp başka yere dikseniz, aynı lezzeti alamazsınız. Portakalı soyduğunuzda içindeki beyaz lifini de yerseniz ağzınızda posa kalmaz ve şeker nasıl ağızda eriyorsa Finike portakalı da aynı şekilde ağızda posa bırakmadan erir."

aa-20251128-39831686-39831675-cografi-isaret-tescilli-finike-portakalina-talep-yogun-11zon.jpg

"300 BİN TON CİVARINDA BİR ÜRÜNÜMÜZ OLACAK"

Geçen sene beklenen yağışın alınamaması nedeniyle verimde düşüş yaşandığını dile getiren Geyikçi, "Sadece Finike'de 180 bin tonu geçmesini bekliyoruz. Kumluca ve Finike bölgesini beraber aldığımızda bu yıl 300 bin ton civarında bir ürünümüz olacak." dedi.

Finike portakalının dünyada tanınan, pazarlarda, marketlerde aranan bir ürün olduğunu söyleyen Geyikçi, "Yurt dışından ve içinden talep görüyor ama kabuğunun ince olması nedeniyle çok fazla yurt dışına gönderemiyoruz. Ağırlıklı olarak iç pazara veriyoruz, yurt dışında da Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiyoruz." diye konuştu.

Kaynak:AA

