Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, hasadı devam tatlı patates tarlalarında incelemelerde bulundu.

Abdurrahman Türkmen, yurt genelinde toplam tatlı patates üretiminin yüzde 53’ünü karşılayan kentin üretimde Türkiye’de birinci sırada yer aldığını aktardı.

Türkmen, hasat çalışmalarını yerinde izleyerek, tatlı patates üreticilerine bereketli bir sezon diledi.

Türkmen, il müdürlüğü olarak, çiftçilerin emeklerine değer katmak, üretim potansiyelini geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

TATLI PATATESİN FAYDALARI

Hatay'dan tırlarla Türkiye'nin her yerine gönderilen tatlı patatesin, sindirim sağlığını destekleme, bağışıklık sistemini güçlendirme, kan şekeri kontrolüne yardımcı olma ve antioksidan özellikleriyle kronik hastalık riskini azaltma gibi faydaları da bulunuyor.