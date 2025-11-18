Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 53’ünü karşılıyor: Hatay’da yetişiyor

Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 53’ünü karşılıyor: Hatay’da yetişiyor
Yayınlanma:
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Türkiye’nin tatlı patates ihtiyacının yüzde 53'lük kısmını Hatay'ın karşıladığını belirtti.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, hasadı devam tatlı patates tarlalarında incelemelerde bulundu.

Abdurrahman Türkmen, yurt genelinde toplam tatlı patates üretiminin yüzde 53’ünü karşılayan kentin üretimde Türkiye’de birinci sırada yer aldığını aktardı.

Çiftçilere tonlarca dağıtıldıÇiftçilere tonlarca dağıtıldı

ÇALIŞMALARIN DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Türkmen, hasat çalışmalarını yerinde izleyerek, tatlı patates üreticilerine bereketli bir sezon diledi.

Türkmen, il müdürlüğü olarak, çiftçilerin emeklerine değer katmak, üretim potansiyelini geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

atli-paattes-001.webp

Kilis'te hasadı başladı: 100 dönümden 1 ton rekolte bekleniyorKilis'te hasadı başladı: 100 dönümden 1 ton rekolte bekleniyor

TATLI PATATESİN FAYDALARI

Hatay'dan tırlarla Türkiye'nin her yerine gönderilen tatlı patatesin, sindirim sağlığını destekleme, bağışıklık sistemini güçlendirme, kan şekeri kontrolüne yardımcı olma ve antioksidan özellikleriyle kronik hastalık riskini azaltma gibi faydaları da bulunuyor.

Kaynak:DHA

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Türkiye
Kasımın ilk haftasında 1 ton esrar ele geçirildi
Kasımın ilk haftasında 1 ton esrar ele geçirildi
150 Kişi, dronlar, köpekler... Kayıp adamın bulunduğu yer herkesi şaşırttı
150 Kişi, dronlar, köpekler... Kayıp adamın bulunduğu yer herkesi şaşırttı
AKP’li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası yapılacağı öne sürülmüştü! Dicle Üniversitesi’nden açıklama geldi
AKP’li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası yapılacağı öne sürülmüştü! Dicle Üniversitesi’nden açıklama geldi