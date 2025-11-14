Çiftçilere tonlarca dağıtıldı

Çiftçilere tonlarca dağıtıldı
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Kilis'te çiftçilere 737 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtıldı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentte yaklaşık 1 milyon 50 bin dekarlık alanda tarımsal faaliyet yapıldığını söyledi.

"BİTKİSEL ÜRETİMİN ARTIRILMASINI AMAÇLIYORUZ"

Kentte hububat üretiminde ciddi üretim potansiyeli olduğunu belirten Şahin, "Çiftçilerimizin girdi maliyetlerine destek olmak amacıyla ilimizde yetiştirilen ve talep edilen sertifikalı toplam 737 ton tohumun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Projelerle tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için işlenmeyen ve nadasa ayrılan alanlar ile işlenmesi tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

BELEDİYEDEN PROJEYE DESTEK

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de belediye olarak böyle anlamlı organizasyona katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını, gelecek yıl projeye daha çok destek vereceklerini kaydetti.

Kaynak:AA

