Kilis'te hasadı başladı: 100 dönümden 1 ton rekolte bekleniyor

Yayınlanma:
Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis’te, asırlık ağaçlardan toplanan zeytinlerin yağa dönüşen zahmetli yolculuğu başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte 314 bin dekar alanda yağlık zeytin yetiştiriliyor.

Merkeze bağlı Durucu köyünde üretim yapan Mehmet Canbakış, 100 dönümden yaklaşık 1 ton zeytinyağı rekoltesi beklediklerini belirtti.

Hasat başladı: 13 liraya kadar çıkıyorHasat başladı: 13 liraya kadar çıkıyor

"HASADIMIZ YAKLAŞIK BİR AY SÜRECEK"

Hasadın zahmetinden bahseden Canbakış, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları, havaların sıcak olması ve don olaylarından dolayı düşük ama genel anlamda rekolteden memnunuz. Yağışlı havada hasada devam ediyoruz. Sabah 7'de işe başlıyor akşama kadar çalışıyoruz. Hasadımız yaklaşık bir ay sürecek." dedi.

Kaynak:AA

