Hasat başladı: 13 liraya kadar çıkıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde ekilen kırmızı lahananın hasadı başladı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası'nda 22 bin 500 dekar alanda kırmızı lahana tarımı yapıldığını belirtti.

Kırmızı lahanada hasadın başladığını aktaran Tosuner, "Dekar başına 5 ila 6 ton verim alınıyor. Ürünün bakımına göre bu değişiyor ama 5 tonun altına pek düşmüyor." dedi.

"HAVALAR BİRAZ DAHA SOĞURSA FİYATLAR YÜKSELİR"

Tosuner, şöyle konuştu:

"Fiyatlardaki düşüş ekim fazlalığından değil, tüketimde yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Halden aldığımız faturalı fiyat 13 liraya kadar çıkıyor. Fiyatların düşüşünde kışlık sebzenin sevdiği soğuk havanın gecikmesi de etkili oluyor. Havalar biraz daha soğursa fiyatlar yükselir."

Tarlada traktör değil robot var! Çiftçi uyurken robot hasat yapacak

Halde oluşturulan komisyonun sebzede günlük fiyatı belirlediğini söyleyen Tosuner, "Bu kararı Büyükşehir Belediye Başkanlığının birliklerle ortaklaşa alması, komisyona çiftçilerin de dahil edilmesi önemlidir. Uygulama başarılı olursa çiftçinin mağdur olması önlenir." değerlendirmesinde bulundu.

KOMŞU ÜLKELERE İHRAÇ EDİLİYOR

Tosuner, Bafra Ovası'nda üretilen kırmızı lahananın Ankara ve İstanbul gibi büyük illere gönderildiğini, ayrıca komşu ülkelere de ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

Şanlıurfa'da "Beyaz altın" isyanı

Çiftçi Dursun Albayrak, temmuz ayında 20 dekar araziye kırmızı lahana ektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: