Hasat başladı: 13 liraya kadar çıkıyor

Hasat başladı: 13 liraya kadar çıkıyor
Yayınlanma:
Samsun'un Bafra ilçesinde kırmızı lahana hasadına başlandı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Halden aldığımız faturalı fiyat 13 liraya kadar çıkıyor" dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde ekilen kırmızı lahananın hasadı başladı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası'nda 22 bin 500 dekar alanda kırmızı lahana tarımı yapıldığını belirtti.

Kırmızı lahanada hasadın başladığını aktaran Tosuner, "Dekar başına 5 ila 6 ton verim alınıyor. Ürünün bakımına göre bu değişiyor ama 5 tonun altına pek düşmüyor." dedi.

aa-20251112-39688192-39688188-bafra-ovasinda-kirmizi-lahana-hasadi-basladi-11zon.jpg

"HAVALAR BİRAZ DAHA SOĞURSA FİYATLAR YÜKSELİR"

Tosuner, şöyle konuştu:

"Fiyatlardaki düşüş ekim fazlalığından değil, tüketimde yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Halden aldığımız faturalı fiyat 13 liraya kadar çıkıyor. Fiyatların düşüşünde kışlık sebzenin sevdiği soğuk havanın gecikmesi de etkili oluyor. Havalar biraz daha soğursa fiyatlar yükselir."

aa-20251112-39688192-39688189-bafra-ovasinda-kirmizi-lahana-hasadi-basladi-11zon.jpg

Tarlada traktör değil robot var! Çiftçi uyurken robot hasat yapacakTarlada traktör değil robot var! Çiftçi uyurken robot hasat yapacak

Halde oluşturulan komisyonun sebzede günlük fiyatı belirlediğini söyleyen Tosuner, "Bu kararı Büyükşehir Belediye Başkanlığının birliklerle ortaklaşa alması, komisyona çiftçilerin de dahil edilmesi önemlidir. Uygulama başarılı olursa çiftçinin mağdur olması önlenir." değerlendirmesinde bulundu.

KOMŞU ÜLKELERE İHRAÇ EDİLİYOR

Tosuner, Bafra Ovası'nda üretilen kırmızı lahananın Ankara ve İstanbul gibi büyük illere gönderildiğini, ayrıca komşu ülkelere de ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

aa-20251112-39688192-39688190-bafra-ovasinda-kirmizi-lahana-hasadi-basladi-11zon.jpg

Şanlıurfa'da "Beyaz altın" isyanıŞanlıurfa'da "Beyaz altın" isyanı

Çiftçi Dursun Albayrak, temmuz ayında 20 dekar araziye kırmızı lahana ektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dönüm başına 5 ila 6 ton arasında kırmızı lahana kesiyoruz. Ürünlerimizi sebze haline 13 liradan faturalı olarak satıyoruz. Tonaj ve kalitemiz gayet iyi. Fiyat biraz daha yüksek olsa bizim açımızdan iyi olurdu ama buna da şükür. Çeltiğe verilen desteklere benzer bir desteğin sebzeye de verilmesi durumunda çok memnun oluruz."

Kaynak:AA

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye
Son Dakika | Ordu'da taş ocağındaki göçükte kalan 75 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika | Ordu'da taş ocağındaki göçükte kalan 75 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Diyarbakır'da kayıp polis ölü bulundu!
Diyarbakır'da kayıp polis ölü bulundu!
NOW TV'ye kötü haber: Önünde iki seçenek var
NOW TV'ye kötü haber: Önünde iki seçenek var