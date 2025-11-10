Şanlıurfa'da "Beyaz altın" isyanı

Şanlıurfa’da "beyaz altın" olarak bilinen pamuk hasadı sürüyor.

Urfanatik'ten Hüseyin Özkan'ın haberine göre; Harran ve Suruç ovalarındaki bu yıl da büyük bir pamuk hasadı gerçekleştiriliyor.

Haberde üreticinin şikayetçi olduğu da belirtiliyor. Bunun nedeni olarak da artan girdi maliyetleri ve zorlu üretim sürecinin beklentileri karşılamaması gösteriliyor.

Çukobirlik'ten 2025–2026 sezonu için açıklanan fiyatların 44 randıman kütlü pamuk için 31 TL/kg (brüt, peşin) ve 40 randıman kütlü pamuk için 28 TL/kg olarak belirlendiği, ancak Şanlıurfa’daki pamuk fiyatlarının kaliteye göre 26 ile 31 TL arasında değiştiği belirtiliyor.

ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA

Şanlıurfa, Türkiye'nin pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 42’sini karşılıyor. Çiftçiler ise isyanda. Düşük fiyatlar karşısında zor durumda kaldıklarını belirterek fiyatların en az 35 TL ve üzeri olmasını talep ettikleri bildiriliyor.

Urfanatik'teki haberde, "Hasat edilen pamuk, bugün 26 TL ile 31 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, birçok üretici bu belirsiz ortamda endişeli bir şekilde hasatlarını tamamlıyor. Çiftçiler, düşük fiyatların ardından maliyetlerini karşılamakta zorlanırken, sektördeki gelecekle ilgili endişeleri giderek artıyor" ifadeleri kullanıldı.