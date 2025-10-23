Şanlıurfa'da üretiliyor Amerikalılar bayılıyor: Direkt gönderiyorlar

Şanlıurfa'dan direkt Amerika'ya gönderilen ürün büyük ilgi görüyor. Ürettikleri 2 ürünü direkt gönderiyorlar.

Şanlıurfa, Amerika'ya ihraç edilen süt ürünleriyle ön plana çıktı.

Urfanatik'ten Musa Orak'ın haberine göre; Urfa sade sağı ve peyniri Amerika'da büyük ilgi görüyor.

Haberde Urfa sade yağının yöreye özgü üretim yöntemiyle hazırlandığı belirtilerek, "Genellikle koyun sütünden elde edilen tereyağının, geleneksel yöntemlerle eritilip saflaştırılmasıyla üretilen sade yağ yoğun aroması, dayanıklılığı ve kendine özgü kokusuyla öne çıkıyor" denildi.

Urfa mutfağında sade yağ özellikle Urfa ciğeri, pilavlar ve tatlılarda kullanılıyor.

TKDK AÇIKLAMA YAPTI

urfa1.webp

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Şanlıurfa'ya akın ettiler: Hafta sonu daha da akın edeceklerŞanlıurfa'ya akın ettiler: Hafta sonu daha da akın edecekler

“İl Koordinatörümüz Dr. Beyhan Gergerli, Şanlıurfa OSB’de bulunan ve ilimizin meşhur sade yağı ile peynirini ABD’ye ihraç eden tesisi ziyaret etti. Sütü katma değerli ürüne dönüştüren firma yetkililerini tebrik ediyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

