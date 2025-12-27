Bursa'da marangoz atölyesinde yangın: Araçlara da sıçradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Yangın, akşam saatlerinde Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

ATÖLYEDEKİ ARAÇLARA SIÇRADI

Alevlerin, atölye içerisindeki elektrikli bir araç ve bir ATV'ye sıçramasıyla yangın hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldü. Yangın sırasında ölen veya yaralanan olmadı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olayda iş yeri ve içindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni, yetkililer tarafından başlatılan inceleme ile araştırılıyor.