Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan baba yaşam savaşı veriyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir baba ile oğlu arasında yaşanan tartışma şiddet olayına dönüştü. 50 yaşındaki Aptullah Ş. ile oğlu Ö.Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan gerginlik kısa sürede tırmandı.

TARTIŞMA BICAKLI KAVGAYLA SONUÇLANDI

İki aile bireyi arasındaki sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş., babası Aptullah Ş.'yi karnından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

YARALI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan Aptullah Ş.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastane yetkilileri, yaralı babanın durumunun ağır olduğunu bildirdi.

ŞÜPHELİ OĞUL GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olayın ardından kaçmayan şüpheli Ö.Ş.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin, hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

