Kars'ta bıçaklı kavgada 7 yaralı: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kars'ta iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Kameralara yansıyan olayda 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

GRUPLAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BIÇAK ÇEKİLDİ

Ortakapı Mahallesi'ndeki Vali Rahmi Doğan Parkı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, E.K. (19), A.Y. (20), B.Ö. (22), R.B. (20), K.K. (17), A.B. (17) ve M.B. (19) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara, ilk müdahale çevredekiler yaptı.

karsta-bicakli-kavga-2si-agir-7-yara-1081663-321049.jpg

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

karsta-bicakli-kavga-2si-agir-7-yara-1081670-321049.jpg

Miras kavgası kardeş kanı akıtmıştı: Ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendiMiras kavgası kardeş kanı akıtmıştı: Ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

KAVGA SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yumruklaşan grubun birbirlerine bıçakla saldırdığı, yaralanan kişilerin yere düşmesi ve bu kişilere çevredekilerin müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kavgaya karışan kişi ya da kişilerin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

