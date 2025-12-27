Karabük'te kar yağışı: Safranbolu'nun tarihi konakları beyaza büründü

Türkiye'de soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte Karabük'ün yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı başladı. Yeni yıl öncesinde görülen kar, özellikle turizm merkezi Safranbolu'da manzaranın beyaza bürünmesini sağladı.

SAFRANBOLU TARİHİ KONAKLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışının etkili olduğu Safranbolu'da, tarihi konakların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçede kar, geleneksel mimariyi büyüleyici bir görünüme kavuşturdu.

YÜKSEK KESİMLER VE GEÇİTLERDE YOĞUN KAR

Kar yağışı Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkilerinde etkili oldu. Ayrıca, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde de kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

YOLLARA TUZLAMA ÇALIŞMASI

Karayolları ekipleri, kar nedeniyle oluşabilecek ulaşım aksaklıklarının önüne geçmek için Karabük-Bartın kara yolunda tuzlama çalışması başlattı. Çalışmalarla yol güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

EFLANİ'DE DE KAR ETKİLİ OLDU

Kar yağışı Eflani ilçesinin merkezi ve yüksek kesimlerinde de uzun süre etkisini gösterdi. Bölgede kış koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.