Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Yayınlanma:
Bitlis merkez ve Güroymak ilçesine bağlı köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bugün eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis Valiliği, il genelindeki köyler ile taşımalı eğitim yapılan okullar için bir günlük tatil kararı aldı. Karar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı güvenlik önlemi olarak uygulamaya kondu.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. Kararın hava koşullarındaki bu olumsuz gelişme nedeniyle alındığı belirtildi.

Hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildiHava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi

KÖY OKULLARI VE TAŞIMALI EĞİTİM DURDURULDU

Açıklamada, sabah saatlerindeki buzlanma riski göz önünde bulundurularak, öğrenci ve vatandaş güvenliği için bugün Bitlis merkez ile Güroymak ilçesine bağlı köylerdeki okullar ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kıbrıs'ta sağanak sele neden oldu! Okullar tatil edildiKıbrıs'ta sağanak sele neden oldu! Okullar tatil edildi

GÜVENLİĞİN ÖNCELİK OLDUĞU VURGUSU

Karar, özellikle köy yollarındaki ulaşım güvenliği ve öğrencilerin okula gidiş-gelişlerindeki riskleri önlemek amacıyla alındı. Yetkililer, benzer hava koşullarında gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini belirtti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kar ve rüzgar 'kuvvetli' geliyor!
51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davası: 10 milyon TL öderlerse firari sanıkların yakalama kararı kaldırılacak
