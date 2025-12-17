Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Bitlis Valiliği, il genelindeki köyler ile taşımalı eğitim yapılan okullar için bir günlük tatil kararı aldı. Karar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı güvenlik önlemi olarak uygulamaya kondu.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. Kararın hava koşullarındaki bu olumsuz gelişme nedeniyle alındığı belirtildi.

KÖY OKULLARI VE TAŞIMALI EĞİTİM DURDURULDU

Açıklamada, sabah saatlerindeki buzlanma riski göz önünde bulundurularak, öğrenci ve vatandaş güvenliği için bugün Bitlis merkez ile Güroymak ilçesine bağlı köylerdeki okullar ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

GÜVENLİĞİN ÖNCELİK OLDUĞU VURGUSU

Karar, özellikle köy yollarındaki ulaşım güvenliği ve öğrencilerin okula gidiş-gelişlerindeki riskleri önlemek amacıyla alındı. Yetkililer, benzer hava koşullarında gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini belirtti.