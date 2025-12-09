Kıbrıs'ta sağanak sele neden oldu! Okullar tatil edildi

Yayınlanma:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca şiddetini artıran yağışlar, birçok bölgede sele yol açtı. Aşırı yağışlar nedeniyle dereler taşarken, su basan evler ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle gece 02.00’den itibaren şiddetlenerek hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlara bağlı olarak dereler taşarken, birçok ev ve işyeri su baskınına uğradı, bazı araçlar sular altında kaldı ve yollar trafiğe kapandı.

AFET VE ACİL DURUM KOMİTESİ TEYAKKUZDA

KKTC Başbakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin anlık ihbarları değerlendirmeye başladığını ve gece boyunca toplanarak durum değerlendirmesi yaptığını belirterek, “Devletimizin tüm kurumları sahada hazırdır ve gelişmeleri kesintisiz şekilde takip etmektedir. Risklerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız şekilde sürmektedir.” dedi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yarın için yapılan şiddetli yağış uyarısı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda idari tatil kararı alındığını duyurdu.

Başbakanlık da vatandaşları yarın beklenen daha yoğun yağışa karşı uyardı. Açıklamada, vatandaşların yetkili makamların uyarılarını dikkate alması ve can güvenliğini riske atacak davranışlardan uzak durması gerektiği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
