Meteoroloji 4 ilde sarı kodlu kar alarmı verdi: Kuvvetli yağış ve fırtına da 4 bölgeyi vuracak

Türkiye ılık geçen sonbaharın ardından kışın sert yüzünü iyiden iyiye görmeye başladı. Mevsim normallerine gerileyen sıcaklıklarla birlikte yurt genelinde yağış ve fırtına etkili olurken kar yağışı uyarısı da geldi.

METEOROLOJİ 4 İLDE SARI KODLU KAR ALARMI VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçmesi, Mersin kıyılarının sağanak ve gökgürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerinde sağanak ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA DA 4 BÖLGEYİ VURACAK

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgeni iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu ilçelesi (Gazipaşa) aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın batısı ile Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat, Amasya ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçecek olup genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Şırnak’ın doğusu ile Van’ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt-Pervari ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATMAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pervari ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyi sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege'nin kuzeyi yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi akşam saatlerine kadar 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra doğusu 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu , Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi yağış anında orta.