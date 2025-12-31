Kars'ta soba zehirlenmesi nedeniyle 4 çocuk hastanelik oldu

Kars'ta soba zehirlenmesi nedeniyle 4 çocuk hastanelik oldu
Yayınlanma:
Kars’ın Kağızman ilçesinde, soba zehirlenmesi nedeniyle aynı aileden 4 çocuk hastanelik oldu. Durumu ağır olan çocuklar, bölgedeki donanımlı hastanelere nakledildi.

Olay, ilçeye bağlı Akdam köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Uykularından şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısıyla uyanan aile bireyleri, durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Eve hızla ulaşan sağlık ekipleri, çocukların kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti.

ZEHİRLENEN ÇOCUKLAR ERZURUM’A SEVK EDİLDİ

Gazdan etkilenen M.T. (5), D.T. (12), N.T. (15) ve M.T. (17) isimli kardeşler, ambulanslarla vakit kaybetmeden Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahale ve oksijen tedavisinin ardından, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle 4 kardeşin Erzurum’daki hastanelere sevk edilmesine karar verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

