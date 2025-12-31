THY dünyanın en eski zeytinyağının peşine düştü

Türk Hava Yolları, bu kez de en eski zeytinyağı için harekete geçti. Zeytinin ilk olarak nerede yetiştiği bilinmese de Anadolu’nun güney, güneybatı ve batısı gibi birçok bölgesinde yabani zeytin ormanlarının olması, bu bölgelerin zeytinin anayurdu olduğu fikrini güçlendirirken THY, bu ilk zeytinyağının peşine düştü.

Hürriyet Yazarı Uğur Cebeci, bugün kaleme aldığı “THY zeytinyağı ve peynirin peşinde” başlıklı yazısında, Türk Hava Yolları’nın yeni atılımından bahsetti. THY Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile konuşmalarını aktaran Cebeci, yazısında THY’nin dünyanın en eski ekmeğinin ardından şimdi de en eski zeytinyağının peşinde olduğunu ifade etti.

“BAŞKAN BOLAT’IN HAYALİYDİ”

Şimdilerde, uzun uçuşlarda THY uçaklarında ikram olarak verilen dünyanın en eski ekmeğinin Başkan Prof. Dr Bolat’ın hayali olduğuna dikkat çekilen yazıda, “Çünkü son yıllarda Göbeklitepe’den başlayan arkeolojik tüm yeni keşiflerin en ciddi izleyicisi olmuştu. Ve izlerken de aralarında turizme hizmet edebilecek bilgileri ayıklayıp sistemin içine alıyordu. Bolat’ın ayıkladığı ilk bilgi, dünyanın en eski ekmeği (Oldest Bread) olmuştu. Yaklaşık 12 bin yıl önce, insan uygarlığının şafağında, bugün Bereketli Hilal olarak bilinen bölgede çiftçilerin sofralarındaki ekmekti bu” ifadelerine yer verildi.

Yazının devamında, dünyanın en eski ekmeğine yolculuğun THY ile olduğuna dikkat çekilirken “THY’nin uzun uçuşlarda yolculara sunulan ekmek sepetinin içindeki bez torbalarda bulunan en eski ekmek, yüzde 40’tan fazla tercih ediliyor. Sunulduğu gün tüketilmesi gereken ekmekte bayatlamayı önleyici hiçbir katkı maddesi bulunmuyor.” denildi.

EN ESKİ EKMEKTEN SONRA SIRA ZEYTİNYAĞINDA!

Dünyanın en eski ekmeğinin ardından THY’nin hedefinin, en eski zeytinyağı olduğu ifade edilirken “Dünya zeytinyağı pazarının lideri İspanya. Yıllık üretimi 3 milyon 140 bin ton. Sonra İtalya geliyor. Hepimiz Akdeniz ülkesiyiz. Kuraklık geçen yıl İspanya’da da İtalya’da da etkili oldu. Ama bizde yüzde 43’lük düşüşe yol açtı. Yine de zeytinyağı üreticilerimiz hem yüksek kalite hem de son yıllarda mükemmel kusursuz şişeleme ve ambalajlarla öne çıktılar.” ifadelerine yer verildi.

Yazının devamında, zeytinin, ilk nerede yetiştiği tam olarak bilinmese de Anadolu’nun güney, güneybatı ve batısı gibi birçok bölgesinde yabani zeytin ormanlarının olması zeytinin ana yurdunun bu bölgeler olduğu fikrini güçlendirdiği ifade edildi ve “Bilinen zeytincilik tarihi yaklaşık 7 bin yıl önce başlamış ve Anadolu’dan bütün dünyaya yayılmıştı. Mersin yakınlarındaki Yumuktepe’de yapılan kazılarda bulunan kömürleşmiş incir, badem ve zeytin çekirdeklerinden Neolitik dönemin başından itibaren zeytinin bu bölgede insanların besin kaynaklarından biri olduğu anlaşılmıştı.” denildi.

“PİYASADA DA SATIŞA ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORLAR”

“İşte şimdi THY, bu ilk zeytinyağının peşine düştü. Sanırım çok uzun sürmez. Harika şişelerde uçaklarda ikram etmenin dışında güçlü bir marka olarak piyasada da satışa çıkarmayı düşünüyorlar.” ifadelerinin yer aldığı yazıda, “Bolat, sohbet sırasında uygun ve büyük bir yer bulunursa THY çalışanlarının da çabaları ve bağışlarla bir zeytin ağacı ormanı oluşturma planından bahsetti” denildi.

DİĞER HEDEF İSE PEYNİR!

“Peynir ve diğer süt ürünlerini ilk kimlerin ve nerede yaptığı ile ilgili kesin bilgiler yok. Orta Asya Türk göçerleri ile Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya’da hayvancılıkla geçinen toplulukların bu ürünleri ilk olarak ürettikleri düşünülüyor.” ifadelerinin kullanıldığı yazıda, Türk Hava Yolları’nın bir sonraki hedefinin ise peynir olduğu belirtildi. “THY iyi bir inceleme başlatarak önceleri ağırlıklı olarak çökelek gibi olan peyniri de en eski haliyle gün yüzüne çıkarıp uçakta ikram tepsisine koyma konusunda azimli.” ifadelerine yer verildi.