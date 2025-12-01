Hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi

Hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi
Yayınlanma:
İran'ın başkenti Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle yarın okulların ve resmi kurumların tatil edildiği duyuruldu.

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran Valiliğinden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Malard, Rebat-i Kerim, Demavend, Firuzkuh ve Pardis ilçeleri dışında Tahran'da okullar ve resmi daireler için tatil ilan edildiği kaydedildi.

Kritik seviyedeki hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildiKritik seviyedeki hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi

UZAKTAN EĞİTİM VE ÇALIŞMA

Buna göre, eğitimin uzaktan yapılacağı bildirildi.

Kamu kurumlarının da halk hizmeti gereklilikleri doğrultusunda yöneticilerinin onayıyla uzaktan çalışabileceği belirtildi.

TAHRAN’DAKİ HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 153 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

Kaynak:AA

Dünya
