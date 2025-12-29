Kosova'da oylar sayıldı başbakan belli oldu

Yayınlanma:
Kosova'da düzenlenen erken genel seçimlerde, oyların yüzde 49,62'sini alan Başbakan Albin Kurti'nin partisi Vetevendosje zaferini ilan etti. Kurti, bu sonucun ülke tarihinin en büyük seçim başarısı olma yolunda olduğunu ifade etti.

Kosova'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 98'i sayıldı. Sayımın tamamlanmasına yakın elde edilen sonuçlara göre, mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) yüzde 49,62 oy oranıyla açık ara önde görünüyor. Parti, bu sonuçla zaferini ilan etti.

KURTİ'DEN 'EN BÜYÜK ZAFER' AÇIKLAMASI

Parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Albin Kurti, bu seçimin Kosova tarihinin şimdiye kadarki en büyük seçim zaferi olma yolunda olduğunu söyledi. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından yeni hükümeti kuracaklarını belirten Kurti, uluslararası anlaşmaların Meclis'ten geçebilmesi için muhalefet partilerinin işbirliğini beklediklerini ifade etti. Kurti daha sonra başkent Priştine'nin merkezinde seçmenleriyle birlikte zaferi kutladı.

DİĞER PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Kosova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 21,17, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 13,68 ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 5,71 oy aldı. Kosova Türklerine garantili 2 sandalye için yarışan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ise yüzde 0,62 veya 5 bin 332 oy elde etti. Vetevendosje'nin koalisyon için KDTP dahil topluluk partileriyle anlaşması yeterli olacak.

İthal ayçiçek yağına vergi sıfırlanınca dayanamadı: Kosova üzerinden film mi çevriliyor?İthal ayçiçek yağına vergi sıfırlanınca dayanamadı: Kosova üzerinden film mi çevriliyor?

Kosova'da siyasi krizKosova'da siyasi kriz

SEÇİM SÜRECİ SAKİN GEÇTİ

Yapılan ön değerlendirmeye göre seçime katılım oranı yüzde 44,99 oldu. Kosova polisi, seçim sürecinin ciddi bir olay yaşanmadan ve sakin şekilde tamamlandığını duyurdu. 1 milyon 999 bin 204 seçmenin bulunduğu ülkede, 24 siyasi oluşumdan seçilecek 120 milletvekili 4 yıllığına meclise girecek. Vetevendosje, ülkede yapılan son 3 genel seçimde de en fazla oyu alan parti konumunda.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

