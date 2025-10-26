Kosova'da siyasi kriz

Kosova Meclisi, Meclis Başkanı Dimal Basha'nın yönetiminde yeni hükümet için güven oylaması gündemiyle toplandı. Oturumun başında söz alan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti, mecliste grubu bulunan diğer partilerle yaptığı koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve hiçbir partinin koalisyon hükümetine katılmayı kabul etmediğini duyurdu.

5 OY EKSİKLE GÜVENOYU REDDEDİLDİ

Bu açıklamanın ardından yapılan güven oylamasına geçildi. 120 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, Kurti'nin sunduğu hükümet listesi için 56 milletvekili 'evet' oyu kullanırken, 52 milletvekili 'hayır' oyu verdi. 4 milletvekilinin ise 'çekimser' kaldığı oylama sonucunda, Kurti'nin kabinesi hükümeti kurabilmek için gereken asgari 61 oya ulaşamadı.

SORUMLULUK ARTIK CUMHURBAŞKANI OSMANİ'DE

Oylama sonucunun netleşmesinin ardından Meclis Başkanı Dimal Basha, oturumu sonlandırdı. Basha, anayasal süreç gereği sorumluluğun artık Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye geçtiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Osmani'nin önümüzdeki günlerde hükümeti kurma görevini başka bir isme verip vermeyeceği veya ülkeyi yeniden erken seçime götürme kararı alıp almayacağı merakla bekleniyor.